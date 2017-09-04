СК проверит видео драки воспитанниц детского лагеря в Якутии

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В детском лагере в Якутии толпа девочек избила свою сверстницу. Жестокие кадры были опубликованы в Сети. Подростки пинали жертву ногами, били по лицу, валили на землю, заставляли вставать на колени и просить прощение. Следственный комитет уже проводит проверку.

Якутские следователи сообщили, что проводят проверку после появления в социальных сетях видео драки девочек в детском лагере в Вилюйске, передает "МИР24".

"Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по статье 116 (побои) и части 1 статьи 293 (халатность) УК России по факту размещенного видеоматериала в социальной сети Instagram", - говорится в сообщении СК по региону.

Инцидент произошел 16 августа в лагере "Ойоос". Видео избиения воспитанницы лагеря было размещено в социальной сети. На кадрах несовершеннолетние девушки издеваются над своей ровесницей. Несколько подростков пинают девочку ногами, бьют ее по лицу, оскорбляют, валят на землю, а потом заставляют встать на колени и просить прощение.

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