Жириновский предложил убрать Лаврова с поста главы МИД
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Владимир Жириновский выступил с предложением сменить главу МИД России Сергея Лаврова. По его словам, нашей стране необходимо пересмотреть международную политику. При этом лидер российских либерал-демократов не назвал человека, которого он бы хотел видеть в качестве министра иностранных дел.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать Сергея Лаврова с поста главы МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, нужен другой человек, который будет лучше его", - сказал Жириновский.
При этом лидер российских либерал-демократов не назвал человека, которого он бы хотел видеть в качестве министра иностранных дел.
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