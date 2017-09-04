Жириновский предложил убрать Лаврова с поста главы МИД

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Владимир Жириновский выступил с предложением сменить главу МИД России Сергея Лаврова. По его словам, нашей стране необходимо пересмотреть международную политику. При этом лидер российских либерал-демократов не назвал человека, которого он бы хотел видеть в качестве министра иностранных дел.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать Сергея Лаврова с поста главы МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, нужен другой человек, который будет лучше его", - сказал Жириновский.

При этом лидер российских либерал-демократов не назвал человека, которого он бы хотел видеть в качестве министра иностранных дел.

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