Медведев упростил подключение потребителей к энергосетям

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Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощении процедур подключения потребителей к энергосетям. Новый порядок должен снять и снизить коррупционные риски, а также непреднамеренные ошибки в этой сфере.

Процедуру подключения потребителей к энергосетям сделают более простой и удобной. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Глава правительства также утвердил стратегию государственной политики по защите прав потребителей. Премьер отметил, что закон, регулирующий эту сферу деятельности, был принят в 90-е годы и сейчас требует существенных доработок. Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и другим ведомствами подготовить план действии.

"Первоочередное внимание в стратегии должно быть уделено таким важным для здоровья людей сферам как продукты, что всегда, конечно, вызывает самый широкий резонанс, медицинские услуги, фармацевтические товары, энергоснабжение, коммунальные услуги, туристические услуги", - сообщил Медведев.