На стройке Крымского моста завершилась вахта студотрядов

Теги: строительство мост Крым

Студенческие стройотряды завершили работу на объектах Крымского моста. Учащиеся четырех российских вузов уже второй год подряд проводят летнюю практику на крупнейшей стройке в стране. Это не только помогает студентам инженерных вузов лучше понять свою специальность, но и дает возможность работодателям познакомиться с перспективными сотрудниками.

"Строительство Крымского моста" — теперь это первая строчка в их трудовой книжке. Летняя практика студентов лучших инженерных вузов страны окончена. Почти сотня ребят со всей страны не просто помогали на стройке века, они принимали участие в каждом этапе - от затягивания болтов до подъема арочного пролёта, передает "ТВ Центр".

"Этому нельзя научиться в университете. Можно понять теоретически какие-то знания, которые нам, естественно, дают, но оценить правильность, сложность и качество этой работы можно только на объекте, на линии. Допустим, про ту же тарировку нам рассказывали, как это делать правильно, но одно дело на цифрах, а другое дело, когда ты это все своими руками, мышцами пытаешься тянуть", - говорит студент Московского государственного университету путей сообщения Императора Николая II Александр Полторак.

Студенческие отряды на Крымском мосту - это уже традиция. Будущие инженеры трудятся здесь наравне со всеми. Полноценный рабочий график и жизнь в вахтовом городке. За стройкой, которая только войдёт в учебники, студенты наблюдают своими глазами.

Как забивать самые большие сваи, поднимать самую тяжёлую арку и укладывать асфальт на самом длинном в Европе мосту — о таком не расскажут на лекциях. Ребята ещё не успели уехать, а многие уже хотят вернуться. То что сегодня студенческая практика, завтра может стать рабочими буднями.

"Работодатель всегда имеет интерес узнать, какой у него резерв кадровый, кого они могут ожидать у себя на стройплощадке. Опыт показывает, что после прошлогодней практики четыре бывших уже студента работают в наших организациях, которые задействованы здесь на стройплощадке, и действительно устроены в подрядные и проектные организации, выполняющие здесь работы на мосту", - говорит руководитель ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Роман Новиков.

Это была уже вторая студенческая смена на Крымском мосту. В следующем году здесь ждут и третью, которая станет заключительной. Уже в конце 2018 года строители планируют запустить движение по автомобильному мосту.

Борис Максудов, "ТВ Центр".