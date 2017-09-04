Собянин: строительная техника уходит с шоссе Энтузиастов

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В Москве завершено строительство одной их самых сложных развязок в столице. Движение было запущено утром сразу по двум новым эстакадам Северо-Восточной хорды. Торжественный старт дал мэр Москвы Сергей Собянин. Дорога свяжет улицу Перовская и проспект Буденного. Трасса проходит рядом со станцией "Шоссе Энтузиастов" Московского центрального кольца.

В бывшей промзоне на пересечении шоссе Энтузиастов и Северо-Восточной хорды работы по возведению одной из самых масштабных развязок уже закончены. Десятки эстакад, на первый взгляд, переплетены в клубок. Но в результате столичные автомобилисты получили удобный транспортный узел. Движение открывает мэр столицы, передает "ТВ Центр".

Теперь на шоссе Энтузиастов заторов станет меньше. Реконструировано 3 километра примыкающего с севера проспекта Будённого. Теперь, чтобы уехать в сторону МКАД, автомобилям достаточно проехать по эстакаде в сторону разворотного кольца. Решен транспортный вопрос и для жителей Перово. Новая развязка позволит напрямую выехать, как в сторону центра, так и на уже готовый участок Северо-Восточной хорды.

Бессветофорная скоростная магистраль общей длиной около 30 километров - масштабный транспортный проект столичных градостроителей. Она по диагонали пересекает мегаполис от трассы М11 Москвы-Санкт-Петербург до выезда на МКАД в районе "Вешняки-Люберцы". Шоссе огибает по северу центр города и строится в несколько этапов. Дорожное полотно и развязки в эксплуатацию запускают участками, по мере готовности.

Эта многоуровневая развязка - один крупнейших объектов на транспортной карте Москвы. Здесь соединяются сразу пять направлений. Проспект Буденного, улица Перовская и уже построенный участок Северо-Восточной хорды сданы в эксплуатацию. В следующем году автомобили отсюда поедут в сторону Московской кольцевой. А затем скоростная магистраль будет продолжена на юг и соединится с Третьим транспортным кольцом в районе Волгоградского проспекта.

Этот транспортный узел построили, как говорят, "на вырост". Эстакады возведены таким образом, чтобы их состыковать с уже запланированным очередным участком скоростной магистрали. Принципиальное решение о строительстве уже принято. Этой осенью пройдет тендер на проектирование, а в следующем году определят и непосредственного подрядчика. Шоссе будет проложено параллельно полотну Московского центрального кольца по направлению от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Новохохловской". И позволит дополнительно снизить нагрузку на транспортную сеть востока столицы.

Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Андрей Булычёв. "ТВ Центр".