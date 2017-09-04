Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

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Мосгорсуд отклонил жалобу режиссера Кирилла Серебренникова и оставил в силе решение Басманного суда о домашнем аресте. Защита просила отпустить режиссера под залог в 68 миллионов рублей. Однако суд оставил меру пресечения прежней - домашний арест до 19 октября. При этом режиссеру разрешили совершать прогулки с 18:00 до 20:00.

Мосгорсуд разрешил режиссеру Кириллу Серебренникову, проходящему по делу "Седьмой студии", прогулки с 18:00 до 20:00, передает "Интерфакс".

Меру пресечения – домашний арест до 19 октября - суд оставил прежней. Во время заседания защита просила отпустить режиссера под залог в 68 миллионов рублей. Сам Серебренников на суде назвал дело против него сфабрикованным.

В ходе заседания адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что мера пресечения Кириллу Серебренникову была выбрана без законных оснований. "Находясь в статусе свидетеля, обязательство о явке он не нарушал. Основание, что он скрывался, является надуманным",- заявил он. Кроме того, адвокат уверен, что давшая показания против Кирилла Серебренникова бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева оговорила себя и режиссера.

Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект "Платформа". По уголовному делу проходят еще несколько человек.

Это бывший гендиректор театральной компании "Седьмая студия" Юрий Итин, бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. Итин находится под домашним арестом, Малобродский и Масляева заключены под стражу, Воронова объявлена в розыск.

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