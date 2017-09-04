Московские врачи спасли пациента с опухолью поджелудочной железы

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Редкое и коварное заболевание, которое усугубила операция в клинике пластической хирургии. С такой проблемой пациент Эдуард Тумасян оказался на операционном столе московской больницы, и получил вторую жизнь. Теперь он навещает своего врача вместе с семьёй и не устаёт повторять слова благодарности.

Таких, как Эдуард, один на миллион. Но в данном случае это далеко не удача. Речь о редком заболевании — инсулиноме. Это опухоль, чаще всего в поджелудочной железе, которая сама вырабатывает инсулин, передает "ТВ Центр". О том, чем на самом деле болен, мужчина долго не знал. Думал, всему виной лишний вес. Диагноз "ожирение" больному ставили во всех центрах, больницах и клиниках, куда обращался. Не помогали ни диеты, ни тренировки. Пошел даже на крайние меры — операцию по уменьшению желудка.

"У меня упал сахар. До 1,6. Они сами были в шоке, они не понимали, что это такое, что со мной творится. Даже был такой момент - по этажу проверяли сахар и мне приносили литр сока и в нем полкилограмма сахара, чтоб мне сахар поднимать", - рассказывает Эдуард Тумасян.

Проблемы с уровнем сахара в крови прогрессировали каждый день. Обследования выявили инсулиному. Но лечить пациента врачи не брались. Ссылались на то, что после уменьшения желудка оперировать слишком сложно.

Раз в час Эдуарду приходилось выпивать стакан воды, растворив в нем полстакана сахара. И круглосуточно лежать под капельницами с глюкозой. Вячеслав Егоров — первоклассный хирург из ГКБ имени братьев Бахрушиных — взялся выполнить операцию, когда пациент был уже на грани отчаяния.

"Непрерывное попадание инсулина в кровь приводит к тому, что сахар снижается до критических цифр. А это снижение приводит к потере клеток головного мозга. А результатом потери клеток головного мозга является потеря памяти, речи, возможности двигаться и вообще возможности быть человеком. Или это приводит к смерти", - объясняет Вячеслав Егоров.

Операцию решено было проводить в 52-ой больнице. Там все быстро подготовили. 8 часов на столе. Месяц восстановления. Заболевание удалось победить. Своего лечащего иначе, как "мой бог", Эдуард не называет. В больницу приезжает каждые две недели вместе с семьей.

С момента операции прошло уже почти полгода. В больнице, ставшей для Эдуарда почти родным домом, его знают и любят. Он уже самостоятельно ходит, водит машину и сбрасывает вес. Врачи убеждены - все страшное уже позади. И Эдуард проживет долгую и полноценную жизнь.

Анастасия Мартынова, Елизавета Родина, Валерий Белинский. "ТВ Центр".