Электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

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В Подмосковье электропоезд насмерть сбил семнадцатилетнего подростка, который переходил пути в неположенном месте. Инцидент произошел на 10 километре перегона Машиностроитель - Ногинск. По факту случившегося проводится проверка.

Пригородный поезд насмерть сбил семнадцатилетнего подростка в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В ночь на 4 сентября на 10 километре перегона Машиностроитель - Ногинск электропоездом смертельно травмирован несовершеннолетний, 2000 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подросток переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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