Движение транспорта в центре ограничат из-за фестиваля "Юбилей Москвы"
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Будут закрыты по одной полосе в каждую сторону по Тверской улице от Бульварного кольца до Охотного ряда и до Театральной площади, а также прилегающие переулки.
В связи с проведением фестиваля "Юбилей Москвы" в центре города в ближайшие дни будет перекрыто движение транспорта, сообщает "ТВ Центр".
Закроют по одной полосе в каждую сторону по Тверской улице от Бульварного кольца до Охотного ряда и до Театральной площади, а также перекроют прилегающие переулки. Движение ограничат в ночь на среду, а с пятницы здесь нельзя будет проехать вовсе.
В 6 утра в понедельник дорогу откроют частично, а в обычном режиме проехать можно будет с 6 утра вторника.