Арестованным в ходе беспорядков на G20 россиянам предъявили обвинение

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Двум россиянам, задержанным в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции. В середине июля стало известно, что в Гамбурге во время митинга антиглобалистов задержали шесть граждан России, четверо из которых были отпущены.

В Гамбурге завершено расследование дела двух россиян, которых задержали в ходе беспорядков во время саммита G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры Нану Фромбах.

20-летний и 30-летний жители Москвы обвиняются в нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции, в частности, они кидали в стражей порядка стеклянные бутылки.

12 июля стало известно, что в Гамбурге во время выступления антиглобалистов во время саммита "Большой двадцатки" задержали шестерых россиян, четверо из них отпустили.

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