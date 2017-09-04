Арестованным в ходе беспорядков на G20 россиянам предъявили обвинение
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Двум россиянам, задержанным в ходе беспорядков на G20 в Гамбурге, предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции. В середине июля стало известно, что в Гамбурге во время митинга антиглобалистов задержали шесть граждан России, четверо из которых были отпущены.
В Гамбурге завершено расследование дела двух россиян, которых задержали в ходе беспорядков во время саммита G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры Нану Фромбах.
20-летний и 30-летний жители Москвы обвиняются в нанесении телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции, в частности, они кидали в стражей порядка стеклянные бутылки.
12 июля стало известно, что в Гамбурге во время выступления антиглобалистов во время саммита "Большой двадцатки" задержали шестерых россиян, четверо из них отпустили.
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