Осенью в Москве высадят 12 миллионов тюльпанов

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В рамках озеленения осенью в столице высадят 12 миллионов тюльпанов. Цветы будут иметь более 100 различных сортов и расцветок. Кроме того, этом году в городе посадят на 800 тысяч тюльпанов больше, чем годом ранее.

Осенью в рамках озеленения в столице высадят 12 миллионов тюльпанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.

"Определился поставщик 12 миллионов луковиц тюльпанов для оформления цветников Москвы. Цветы будут иметь более 100 различных сортов и расцветок. Посадочный материал должен быть произведен в 2017 году и пройти полевую апробацию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году в столице высадят на 800 тысяч тюльпанов больше, чем годом ранее. При этом общая стоимость контракта на поставку посадочного материала составила 157 миллионов рублей.

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