Синоптики рассказали о приходе в Москву ливней с грозами

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Со вторника на среду на Москву обрушатся ливни с грозами. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, за это время в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков. Дожди разной интенсивности будут идти в Москве и области всю неделю.

На Московский регион обрушатся ливни, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет "Русская планета".

По его словам, ожидать прихода гроз стоит с 5 на 6 сентября. За это время в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков.

Особенно дождь усилится к вечеру вторника. Вильфанд добавил, что дожди разной интенсивности будут идти в Москве и области всю неделю.