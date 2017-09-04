Житель Камчатки поджег автомобиль депутата из мести

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Житель Камчатского края устроил поджог автомобиля местного депутата. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" после того, как житель города Елизово Камчатского края поджег машину местного депутата. Мотив преступления – месть, подробности неизвестны, передает "Ридус".

Подозреваемый в инциденте был задержан и допрошен, в настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде.