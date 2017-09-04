Кремлевский диктор рассказал, за что получал замечания от Путина

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Голос Кремля Евгений Хорошевцев признался, что два раза получал замечания от президента Владимира Путина за неверно названные государственные награды. А на фамилии главы МВД Колокольцева он запнулся потому, что зациклился на фамилии министра из Узбекистана.

Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев рассказал, что два раза получал замечания от президента Владимира Путина, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам диктора, один раз он произнес "орден Дружбы народов", вместо "орден Дружбы". В другой раз – "орден "Знак Почета", вместо "орден Почета"

"За это, конечно, стыдно", — отметил Евгений Хорошевцев.

Диктор также рассказал, почему не смог с первой попытки произнести фамилию главы МВД России Владимира Колокольцева.

"Дикторы всегда читают чуть вперед, глазами смотрят на текст, который идет дальше. После фамилии министра внутренних дел России нужно было произнести имя его коллеги из Узбекистана, и я на нем зациклился, да так, что не смог произнести фамилию Владимира Колокольцева", - рассказал Хорошевцев.

Евгений Хорошевцев работает диктором протокольных мероприятий российских президентов с 2000 года, а с 2006 года озвучивает Победы на Красной площади. С 2008 года Хорошевцев стал ведущим военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".