Москвич получил 9 лет за покушение на сотрудника МЧС

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Суд приговорил 32-летнего Владимира Бутузова, обвиняемого в покушении на сотрудника МЧС, к девяти годам колонии строгого режима. Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину и отказался давать показания, следствие собрало неопровержимые доказательства против него.

Суд приговорил 32-летнего москвича Владимира Бутузова к девяти годам лишения свободы за покушение на жизнь сотрудника МЧС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по столице Юлию Иванову.

По ее словам, несмотря на непризнание Бутузовым своей вины и отказ от дачи показаний, следствие собрало неопровержимые доказательства его причастности к совершенному преступлению.

"Приговором суда Бутузову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала представитель СК.

Инцидент произошел 2 августа 2015 года. Как установило следствие, на компанию молодых людей, среди которых был сотрудник МЧС, напали пять человек, в том числе Бутузов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он напал на спасателя с холодным оружием и отрубил ему кисть руки и ступню. Московским врачам удалось пришить ступню. Кисть была найдена на улице на следующий день и проведение операции оказалось невозможным.

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