Более 70 террористов убиты и ранены в результате ударов ВКС России в Сирии

Теги: сирия минобороны террорист Сирийский конфликт вкс

В результате поддержки наступления сирийских правительственных войск на Дейр-эз-Зор российскими ВКС убиты и ранены более 70 террористов. Кроме того, с помощью авиаударов были уничтожены два танка, три БМП и более 10 машин повышенной проходимости.

Более 70 террористов убиты и ранены в результате авиационных ударов российских ВКС, которые поддерживают наступление сирийских правительственных войск на Дейр-эз-Зор. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В интересах авиационной поддержки наступления правительственных войск на Дейр-Эз-Зор ВКС России совершено более 80 боевых вылетов. В результате авиационных ударов уничтожены два танка, три БМП, более 10 машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате авиаударов были убиты и ранены более 70 террористов. В пресс-службе также добавили, что сирийские войска, действующие на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулись на восемь километров и овладели двумя стратегически важными высотами.

Читайте также:

Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора

Сирийская армия намерена через двое суток подойти к Дейр-эз-Зору

ВКС России помогли войскам Сирии освободить Акербат

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили военную технику ИГ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии