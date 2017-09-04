Совфед готов устроить в Петербурге встречу делегаций КНДР и Южной Кореи

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Парламентские делегации КНДР и Южной Кореи могут встретиться в Санкт-Петербурге. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, российская сторона готова устроить такую встречу "на полях" 137 Ассамблеи Межпарламентского союза. По ее словам, рост напряженности вокруг Корейского полуострова не может не беспокоить.

Совфед готов способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи "на полях" 137 Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По ее словам, парламентские делегации КНДР и Южной Кореи должны принять участие в предстоящем в октябре мероприятии в Петербурге.

"По нашей информации, обе делегации уже высказали намерение участвовать в форуме. Готовы создать все необходимые условия для их конструктивного и доверительного общения "на полях" Ассамблеи. Конечно, это возможно только при наличии политической воли сторон", - приводит ее слова РИА Новости.

Так Матвиенко прокомментировала перспективы участия российского парламента в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

Также спикер Совфеда отметила, что рост напряженности вокруг Корейского полуострова не может не беспокоить. По ее словам, ядерные испытания "вновь показали, насколько серьезна угроза безопасности не только для региона, но и для всего человечества".

Она также напомнила, что Россия никогда не оставалась в стороне от решения этой проблемы и всегда занимала "четкую позицию", согласно которой, ситуация на Корейском полуострове должна быть урегулирована только политико-дипломатическим путем.

"Сегодня эта позиция получила широкую международную поддержку. Разработана российско-китайская "дорожная карта", МИД Японии заявил о совпадении наших подходов", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее стало известно, что КНДР готовится к очередным ракетным пускам, не исключены испытания межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, пуски будут произведены в сторону Тихого океана.

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