Макларен снял обвинения в господдержке допинга в России

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Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен отказался от обвинений в государственной поддержке употребления допинга российскими спортсменами.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял обвинения в государственной поддержке допинга в России. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова.

"Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно", - сказал он.

Доклад Ричарда Макларена был представлен в июле и декабре 2016 года. Он утверждал, что российские власти покрывали применение допинга спортсменами. На основе доклада некоторые российские спортсмены были отстранены от соревнований, в том числе Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В Москве с самого начала существование господдержки допинга отвергали.