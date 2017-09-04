Пожар в доме на юге Москвы потушен, спасены 9 человек

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Пожарные справились с возгоранием в многоэтажке на Шипиловской улице. Сотрудники МЧС спасли девять человек, никто не пострадал.

Девять человек спасены во время ликвидации пожара в доме №10 по улице Шипиловской. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным ведомства, пожар возник в сильно захламленной квартире, которая расположена на третьем этаже дома. Ликвидация возгорания заняла полчаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

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