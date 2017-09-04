СМИ заявили о гибели 11 жителей в Сирии из-за ударов коалиции США

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СМИ заявили, что в результате авиаударов коалиции США в Сирии погибло не менее 11 мирных жителей. Еще несколько человек получили ранения. Удары проводились последние 24 часа по районам, занимаемым боевиками ИГ в Ракке.

Не менее 11 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате ударов самолетов возглавляемой США международной коалиции. Об этом заявили в информационном агентстве Fars.

Там отметили, что удары проводились последние 24 часа по районам, занимаемым запрещенным в России "Исламским государством" в Ракке.

Между тем, авиация и артиллерия коалиции также атаковали населенные пункты Аль-Базель, Аль-Каниса, Таль Абьяд в провинции Ракка и станцию около города. В результате погибло 16 гражданских и еще семь получили ранения, рассказали в Минобороны.

1 сентября коалиция во главе с США признала гибель 61 мирного жителя во время ударов в Сирии и Ираке. Таким образом, общее число жертв с того момента, как коалиция начала атаки на позиции ИГ, увеличилось до 685 человек.

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