В Москве состоялось торжественное открытие II Олимпиады мегаполисов

Теги: Москва дети образование

Торжественная церемония открытия II Московской Олимпиады школьников крупных городов и столиц мира (Олимпиады мегаполисов) состоялась в понедельник, 4 сентября 2017 года, в здании комплекса Lotte Plaza. В мероприятии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Открытие II Олимпиады школьников мегаполисов состоялось в Москве. "Когда мы в прошлом году начинали московскую Олимпиаду мегаполисов, мы рассчитывали на то, что она станет традиционной и мы очень рады, что наше предвидение и наше желание исполнилось", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира пройдет с 4 по 9 сентября 2017 года. Междисциплинарный блиц-тур для участников II Олимпиады мегаполисов, который представляет собой интеллектуальную разминку перед основными этапами соревнований, пройдет 4 сентября в 15.30. Леонид Печатников также поблагодарил членов международного жюри за объективную оценку работы участников в ходе олимпиады.

"Хотел бы поблагодарить членов международного жюри за то, что они не просто приезжают на Олимпиаду, и не просто объективно судят эту Олимпиаду, но мне кажется, что они сами прониклись духом этой олимпиады и делают это с удовольствием", - подчеркнул Печатников.

Первый тур II Олимпиады мегаполисов стартует в Москве во вторник, 5 сентября 2017 года на базе столичных школ. Более 280 школьников из 36 крупнейших городов и столиц мира будут состязаться в знании математики, информатики, химии и физики. По окончании первого тура, с 15.50 до 18.30 для всех участников пройдет обзорная автобусная экскурсия по городу.

Второй тур Олимпиады также пройдет в столичных школах в среду, 6 сентября, в 9.30. После прохождения этого этапа соревнований с 16.30 до 18.00 школьников ждет экскурсия в Музей Московского Кремля.

Кроме того, для команд городов, руководителей и волонтеров Олимпиады мегаполисов запланирована обширная экскурсионная программа. Теплоходная прогулка пройдет 7 сентября, визит в Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Комплекс Храма Христа Спасителя состоится 8 сентября в 11.00. Церемония закрытия II Олимпиады мегаполисов пройдет в пятницу, 8 сентября, в 16:00 в Светлановском зале Московского международного дома музыки, расположенного по адресу: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.