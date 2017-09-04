Патрушев обсудил в Сеуле пути урегулирования ситуации вокруг КНДР

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Южной Кореи Чон Ый Еном пути урегулирования ситуации вокруг КНДР. Встреча состоялась в Сеуле. Стороны также обсудили трехсторонние экономические проекты с участием России, Южной Кореи и КНДР.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Сеуле с коллегой из Южной Кореи Чон Ый Еном. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Совет безопасности.

"В частности, рассмотрены пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, обсуждена военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - передает сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Стороны также обсудили перспективы реализации трехсторонних экономических проектов с участием России, Южной Кореи и КНДР. Кроме того, Патрушев с коллегой подробно рассмотрели планы взаимодействия спецслужб двух стран в сфере противодействия международной преступности, отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также по вопросам борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

Во встрече принимали участие также представители российских МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росфинмониторинга, администрации Президента, аппарата Совета безопасности.

"В этот же день Патрушев встретился с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня", - рассказали в Совбезе.