Франция предложила ограничить КНДР по всем секторам экономики
Теги: Политика оон кндр франция санкции япония совбез
Постоянный представитель Франции при ООН заявил, что новые санкции в отношении Северной Кореи должны охватывать все сектора экономики. Япония призвала к единству при разработке новых ограничительных мер. Японский постпред заявил о необходимости поддержки новых санкций со стороны России и Китая.
Новые санкции в отношении Северной Кореи должны охватывать "все сектора" экономики. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, передает ТАСС.
"Во-первых, мы призываем к скорейшему принятию Советом Безопасности новых санкций. Во-вторых, мы выступаем за очень строгое выполнение существующих санкций всеми игроками. В-третьих, мы также призываем к введению новых санкций Европейским союзом", - отметил он.
В свою очередь постпред Японии Коро Бэссе заявил, что при работе над новыми санкциями в Совбезе ООН должно быть единство, и для принятия документа необходима поддержка со стороны России и Китая.
"Также нужно иметь на борту Южную Корею, Россию и Китай. Очень важно иметь их на своей стороне", - сказал японский дипломат.
Совет безопасности ООН проводит в понедельник экстренное заседание. На нем обсуждается ужесточение санкций в отношении Северной Кореи.
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