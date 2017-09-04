После смерти ребенка на детской площадке в Хабаровске возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка на детской площадке в Хабаровске. Трагедия произошла в минувшую субботу. Во дворе жилого дома на восьмилетнего мальчика упала металлическая горка. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице. По данным следствия, на детской площадке велись ремонтные работы.

Вокруг детской горки в центре двора теперь взрослые. Спустя больше двух суток после трагедии ее так и не убрали. В субботу днем школьники, как обычно, играли, катались на качелях, лазили по злополучной горке, передает "ТВ Центр".

"Двое раскачивали, она упала прямо ему на живот", - рассказала соседка Любовь Михайлова.

Восьмилетнего мальчика доставили в больницу, но спасти уже не смогли. Отец и мать Максима Глухова, убитые горем, теперь не могут найти себе места. В гибели школьника сейчас винят работников управляющей компании. Еще месяц назад они перенесли эту детскую горку из одной части двора в другую - якобы для того, чтобы освободить место для парковки автомобилей. Но не закрепили - просто бросили, как попало. Так же, как и качели с песочницей.

В другой части двора из земли торчат срезанные штыри, именно на них раньше держалась детская горка. Почему за целый месяц работы так и недоделали, в управляющей компании "Северный округ", которая обслуживает этот двор, ответить никто не может. Отсутствующее на месте руководств прикрывает секретарь.

Судя по всему, не беспокоятся о случившемся и в подрядной организации - это хабаровское ООО "Жилпром", чьи мастера, как утверждают жители, и переносили детскую площадку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже установлено - работы по содержанию детской площадки не отвечали требованиям безопасности, а упавшая горка находилась в аварийном состоянии. Виновным грозит до 6 лет тюрьмы. На месте трагедии больше не слышно детских голосов. В тишине только заботливо оставленные кем-то красные гвоздики и белые шары.

Борис Иванин, "ТВ Центр".