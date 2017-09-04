Обвиняемая в наезде на "пьяного мальчика" частично признала вину

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Обвиняемая в гибели шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе Ольга Алисова частично признала свою вину в ДТП. Она отметила, что ее действия повлекли смерть человека, но это якобы был всего лишь несчастный случай. Однако, по словам прокурора, женщина имела возможность предотвратить наезд.

Жительница Балашихи Ольга Алисова, которая является обвиняемой по делу о гибели в ДТП шестилетнего мальчика, частично признала свою вину. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть", - заявила Алисова в Железнодорожном городском суде.

По ее словам, в момент происшествия она не разговаривала мобильному телефону.

В свою очередь, представитель гособвинения заявила, что женщина могла предотвратить наезд. "Ольга Алисова проявила преступную небрежность, выразившуюся в неприятии своевременных мер, не применив мер к снижению скорости, создала опасную ситуацию, несмотря на то, что имела возможность обнаружить пешехода", - отметила прокурор.

Кроме того, адвокат фигурантки Наталья Куракина заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру из-за того, что при обыске у её подзащитной был изъят мобильный телефон. Его потом так и не нашли. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Со своей стороны прокурор отметила, что телефон обвиняемой не пропал, а "был приобщён к материалам другого дела".

Смертельное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем иномарки, сбила шестилетнего ребенка. В момент трагедии женщина якобы разговаривала по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости.

Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Данный результат подтвердил и повторный анализ. Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают.

7 июля суд арестовал Ольгу Алисову до 15 сентября. Позднее арест был продлен до 30 января 2018 года.

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