Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке терактов на 1 сентября

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Еще один подозреваемый в подготовке терактов на 1 сентября в Москве арестован на два месяца. Решение принял Лефортовский суд столицы. Ранее мера пресечения в виде ареста была избрана в отношении еще одного задержанного Муродбека Кодирова.

В Москве Лефортовский суд арестовал до 2 ноября 2017 года Диловаршо Шарипова. Он является вторым подозреваемым в подготовке терактов в столице 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение суд принял 2 сентября.

Ранее Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия ФСБ об аресте выходца из Центральной Азии Муродбека Кодирова до 31 октября 2017 года.

В конце августа сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии. Они готовили теракты в столичном регионе 1 сентября. Один из задержанных - Диловаршо Шарипов - планировал напасть с холодным оружием на людей в общественных местах. Второй – Муродбек Кодиров – намеревался взорвать себя в толпе.