В столичном управлении СКР опровергли данные о следственных действиях в ведомстве

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Главное следственное управление Следственного комитета столицы опровергло информацию о следственных действиях в ведомстве. По словам представителя ГСУ Юлии Ивановой, оперативный состав работает в штатном режиме.

Следственные мероприятия в столичном управлении СКР не проводятся. Об этом сообщила представитель московского ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.

"В настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится. Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме", - передает ее слова ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в отношении руководителя московского ГСУ СКР Александра Дрыманова проводятся следственные мероприятия по делу бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Сообщалось, что Дрыманова допросили в качестве свидетеля.