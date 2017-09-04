Небензя заявил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза перерастания противостояния на Корейском полуострове в горячую фазу "как никогда велика". По его словам, все заинтересованные стороны должны незамедлительно вернуться к диалогу.

Над Корейским полуостровом нависла беспрецедентная угроза настоящей войны, уверен постпред России при ООН Василий Небензя.

"Не вызывает сомнения, что в настоящее время мы переживаем одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове. Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьёзному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика", - приводит слова Небензи "Интерфакс".

На экстренном заседании СБ ООН постпред России отметил, что действия Пхеньяна, который создает угрозу глобальной безопасности, заслуживают "самого решительного осуждения". "Продолжение такой линии чревато серьёзными последствиями для самой КНДР", - отметил он.

При этом Небензя подчеркнул, что "военных решений проблем Корейского полуострова не существует". Однако решить проблему путём введения санкций через резолюции СБ ООН также не удалось, добавил он. В связи с этим постпред призвал все заинтересованные стороны "незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам".

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли призвала организацию принять самые жесткие меры в отношении Северной Кореи в связи с осуществленными Пхеньяном ракетными и ядерными испытаниями, сообщает ТАСС. По ее словам, "время полумер в Совете Безопасности прошло", и настала пора "использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно".

Также она подчеркнула, что ядерные державы должны осознавать свою ответственность. "Ким Чен Ын (лидер КНДР, - при. ред.) демонстрирует, что не понимает эту ответственность. То, как он злоупотребляет ракетами, и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну", - сказала она.

Между тем, постпред КНР при ООН Лю Цзеи заявил, что Китай не позволит развязать на Корейском полуострове войну, передает РИА Новости.

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