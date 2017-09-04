Путин и президент Южной Кореи осудили действия КНДР
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Резкое обострение ситуации на Корейском полуострове обсудили по телефону Владимир Путин и его южнокрейский коллега Мун Чжэ Ин. Накануне КНДР провела запуск водородного боезаряда - более мощного, чем предыдущие. Президенты осудили действия Северной Кореи, но подчеркнули - решить конфликт можно только путем переговоров.
Президенты России Владимир Путин и Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник в телефонном разговоре решительно осудили действий Пхеньяна, "грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Ранее в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза перерастания противостояния на Корейском полуострове в горячую фазу "как никогда велика". По его словам, все заинтересованные стороны должны незамедлительно вернуться к диалогу.
В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли призвала организацию принять самые жесткие меры в отношении Северной Кореи. По ее словам, "время полумер в Совете Безопасности прошло", и настала пора "использовать все наши дипломатические средства, пока не поздно".
Между тем, постпред КНР при ООН Лю Цзеи заявил, что Китай не позволит развязать на Корейском полуострове войну.
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