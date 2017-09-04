Мощный ливень затопил Уфу. Видео

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Мощный ливень обрушился на столицу Башкирии понедельник. Из-за непогоды дорожное движение было осложнено.

В Уфе ликвидируют последствия мощного ливня, который в понедельник днем обрушился на город. За считанные минуты улицы превратились в реки. Непогода парализовала автомобильное движение, столица Башкирии встала в 10-балльных пробках. Водители не могли проехать по глубоким лужам и оставляли заглохшие машины посреди проезжей части, передает "ТВ Центр".

Нелегко пришлось и пешеходам. На одной из улиц потоком воды буквально смыло пару с коляской. На помощь пришел водитель грейдера, который попытался ковшом машины остановить течение. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за мощного ливня затопленными оказались и десятки жилых домов в центре города, в том числе один из центров госуслуг. Поток воды хлынул в офис и за несколько минут уровень воды достиг почти метра. Сотрудникам пришлось приостановить работу.