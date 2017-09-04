Собянин вручил награды и благодарности жителям Москвы

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В понедельник Сергей Собянин вручил государственные награды и свидетельства о присвоении почетных званий москвичам за плодотворную работу и патриотическое воспитание молодежи.

Сергей Собянин в понедельник вручил награды и почетные звания москвичам за плодотворную работу и патриотическое воспитание молодежи. Мэр также объявил благодарность за мужество и отвагу ликвидаторам крупного пожара, который произошёл в июле этого года в торговом центре "РИО", передает "ТВ Центр".

Глава города отметил работу столичных строителей и поблагодарил работников промышленности, которые помогают городу преодолеть последствия финансового кризиса.

"Много было разных мнений по поводу того, что промышленность в Москве не нужна, что она должна быть выведена из Москвы. Считаю это ошибочным мнением. Наоборот, промышленность Москвы продолжает активно развиваться. Мы создаем новые промышленные территории, технопарки, развиваем инновационные производства. И в последние годы наращивается инновационный потенциал промышленности Москвы", - заявил Собянин.