Песков: о войне говорят далекие от КНДР страны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна как региональная держава призывает к политико-дипломатическому урегулированию ситуации с Северной Кореей. Представитель Кремля подчеркнул, что говорить о войне легко странам, далеким от КНДР.

Странам, далеким от КНДР, легко рассуждать о войне, в отличие от России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В данном контексте, конечно, внерегиональным странам произносить слово "война" очень легко, но тем странам, которые живут в одном регионе с КНДР и в одном регионе с Корейским полуостровом, приходится быть гораздо мудрее и балансировать в подходах к этой очень серьезной проблеме, которая вызывает нашу общую обеспокоенность", - передает его слова ТАСС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза перерастания противостояния на Корейском полуострове в горячую фазу "как никогда велика". При этом он отметил, что военных решений ситуации на Корейском полуострове не существует. Введение санкций, по его словам, также не помогает процессу урегулирования. Дипломат призвал все стороны вернуться к диалогу.

Пресс-секретарь президента назвал слова Небензи конструктивными, отметив, что "это остается краеугольным камнем российской позиции".