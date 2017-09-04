Узбекистан вдвое девальвировал курс национальной валюты

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Центральный банк Узбекистана почти в два раза девальвировал официальный курс национальной валюты. По состоянию на 4 сентября официальный курс составлял 4210,35 сум за доллар США. С 5 сентября курс вырастет до 8100 сум за доллар.

Официальный курс узбекского сума девальвирован почти вдвое. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

"Курс Центрального банка, начиная с 5 сентября 2017 года, устанавливается на уровне 8100 сум за 1 доллар США", - говорится в сообщении регулятора.

Официальный курс по состоянию на 4 сентября составляет 4210,35 сум за доллар США. Решение о девальвации было принято на основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003-2017 годы. Кроме того, учитывались результаты тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу. Согласно исследованию, в настоящее время ориентировочный равновесный курс составляет около 8000-8150 сум за доллар США.

Регулятор отметил, что в дальнейшем официальный курс будет устанавливаться каждый понедельник на основании среднего курса, зафиксированного в ходе торгов на предыдущей неделе.