Кадыров поблагодарил Путина за реакцию на происходящее в Мьянме

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Рамзан Кадыров заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что он осудил насилие против мусульман-рохинджа в Мьянме. По его словам, он неоднократно заявлял, что является "верным пехотинцем нашего президента" и готов выполнить "приказ любой сложности Верховного Главнокомандующего и отдать свою жизнь".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодарен президенту России Владимиру Путину, осудившему насилие против мусульман-рохинджа в Мьянме. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности Верховного Главнокомандующего и отдать свою жизнь", - написал чеченский лидер в своем Telegram.

Также Кадыров подчеркнул, что "те, кто интерпретирует" его слова и "насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме".

"Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", - отметил он.

Так Кадыров отреагировал на заявление Путина, который вместе с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси выразили озабоченность событиями в Мьянме. Также лидеры призвали власти страны взять ситуацию под контроль. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты России и Египта "осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман".

Кроме того, Песков пообещал, что изучит высказывания Кадырова в связи с событиями в Мьянме. "Мы знаем, что мусульмане весьма эмоционально воспринимают эти события в Мьянме, я хотел бы сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку", - отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава Чечни заявил, что не будет поддерживать Москву, если она займет позицию властей Мьянмы в вопросе судьбы мусульман-рохинджа. Также он отметил, что нанес бы "ядерный удар по тем, кто убивает женщин, детей и стариков", если бы у него была такая возможность.

4 сентября в Чечне прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы, который, по данным МВД республики, собрал более миллиона человек. Накануне, в Москве около 800 человек собрались на несанкционированный митинг у посольства этой страны в центре столицы в поддержку мусульман рохинджа.

Народность рохинджа, мусульмане по вероисповеданию, составляют меньшинство в преимущественно буддийской Мьянме. Власти республики отказываются признавать их своими гражданами и называют рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В результате столкновений за неделю погибли более 400 человек 2,6 тысяч домов сожжены.