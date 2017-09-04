Биограф Джоли и Питта заявил об их воссоединении

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Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе. О воссоединении пары заявил биограф актеров Ян Гальперин. По его словам, Питт и Джоли встретились около двух месяцев назад, после чего решили начать всё сначала. При этом актеры все же намерены развестись. По их мнению, именно свадьба негативно повлияла на отношения и привела к расставанию.

Папарацци лишились сна. Сотрудники таблоидов - спокойствия. Психологи и прочие терапевты с ученым видом рассуждают о том, что ясновидящие и так давно предрекали. Мир больше не будет прежним: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе, передает "ТВ Центр".

"Супруги встретились около семи недель назад в особняке в Беверли-Хиллз. Брэд сделал первый шаг навстречу. Затем они бросились в объятия друг друга", - рассказал биограф Брэда Питта и Анджелины Джоли Ян Гальперин.

Судьбоносную встречу на вечеринке общих друзей якобы организовал консультант по бракоразводному процессу. "Сейчас актеры настроены очень позитивно. Они все еще любят друг друга. Питт может в любое время встречаться с детьми, и намерен делать это чаще. В ходе разговора было много слез, после чего они решили все начать сначала. Это новый этап в их отношениях", - отметил Гальперин.

Эта свадьба пела и плясала. После 10 лет совместной жизни самая многодетная пара Голливуда, красавица Энджи и мечта всех женщин Брэд Питт, поженились. За их фотографиями охотились все глянцевые журналы мира. Стоимость одного только снимка достигала сотен тысяч долларов. Суперзвезды мировой величины. Эффектный пример семейной жизни. У них даже имя одно на двоих – "Бранжелина". Казалось, все будет как в сказке - долго и счастливо.

И вдруг идиллия рухнула. Официальная причина расставания - "непреодолимые противоречия", по-простому - не сошлись характерами. Джоли тут же припомнили и боязнь рака, и пищевые расстройства, и чрезмерное внимание к волонтерской деятельности. Питта упрекнули в алкоголизме и наркозависимости, а еще - в романтических отношениях с французской актрисой Марион Котийяр. С тех пор прошел уже почти год. Он бросил пить и курить марихуану. Она начала снимать кино. Но оба оставались одиноки.

Накануне вышло еще одно откровенное интервью Джоли - в издании Telegraph. Она рассказала о детях. Пожаловалась на судьбу. Но главное, анонсировала свой новый фильм. В конце недвусмысленно намекнула: восстанавливать отношения с мужем не собирается. Развод доведет до конца. Вот и гадать теперь миру - что же такое эта "Бранжелина" - мыльная опера без хэппи-энда? Или успешный пиар-проект с многомиллионными дивидендами.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".