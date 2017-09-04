Водитель BMW пострадал после столкновения с Lexus в центре Москвы

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В результате ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла в Стрельбищенском переулке. Столкнулись BMW и Lexus, в результате чего BMW опрокинулась. Пострадал водитель.

В центре столицы автомобиль BMW перевернулся после столкновения с Lexus. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на управление ГИБДД города.

"В Стрельбищенском переулке произошло столкновение двух легковых автомобилей - BMW и Lexus с последующим опрокидыванием BMW. По предварительной информации, пострадал водитель автомашины BMW", - сообщил источник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло в районе дома 29 "а" в Стрельбищенском переулке.