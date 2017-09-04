Трамп условился с Меркель об усилении давления на КНДР

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Международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН - ужесточить санкции против Пхеньяна, уверены канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. В телефонном разговоре они назвали испытание водородной бомбы "неприемлемым витком эскалации со стороны режима КНДР".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. В частности, стороны договорились об усилении давления на Пхеньян, передает ТАСС.

Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель и Трамп считают, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН должен ужесточить санкции. Также он подчеркнул, что "оба были едины в том, что испытание водородной бомбы является новым и неприемлемым витком эскалации со стороны режима КНДР".

Ранее резкое обострение ситуации на Корейском полуострове обсудили по телефону президент России Владимир Путин и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. Лидеры осудили действия Северной Кореи, но подчеркнули, что решить конфликт можно только путем переговоров.

В воскресенье КНДР провела запуск водородного боезаряда - более мощного, чем предыдущие.

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