Сын Хрущева рассказал о мотивах отца при передаче Крыма Украине

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Сын генерального секретаря СССР Никиты Хрущева Сергей рассказал, почему его отец передал Крым Украине в 1954 году. По его словам, при строительстве канала Госплан решил, что лучше будет осуществлять его под одним юридическим лицом.

Решение Никиты Хрущева о передаче Крыма Украине в 1954 году не было политическим. Об этом сообщил телеканалу "112. Украина" сын генсека СССР, профессор университета Брауна в США Сергей Хрущев.

"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы", - сказал он.

По его словам, в данном решении не было "никакой политики" либо "попытки ублажить украинскую бюрократию". Также, передача Крыма не была подарком маме Сергея Хрущева.

"Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", - подчеркнул он.