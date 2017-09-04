Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками ИГ погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны России сообщили, что они сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. Теперь они представлены командованием к государственным наградам посмертно.

Двое российских военнослужащих погибли в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела террористами запрещенного в России "Исламского государства". Об этом рассказали в Минобороны России, передает "Интерфакс".

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", - отметили в военном ведомстве.

В результате обстрела погиб один военнослужащий. Еще один получил тяжелые ранения и скончался позднее в госпитале. Оба военнослужащих представлены командованием к государственным наградам посмертно.

Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что в результате поддержки наступления сирийских правительственных войск на Дейр-эз-Зор российскими ВКС убиты и ранены более 70 террористов. Также, с помощью авиаударов были уничтожены два танка, три БМП и более десяти машин повышенной проходимости.