В Северо-Курильске введен режим ЧС из-за последствий тайфуна "Санву"

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В городе Северо-Курильск Сахалинской области введен режим ЧС из-за последствий тайфуна "Санву". За сутки там выпало 86% месячной нормы осадков. Подтоплены несколько жилых домов. Разрушены три деревянных моста. Ветер местами достигал 33 метров в секунду.

На Камчатке и Сахалине спасатели и оперативные службы устраняют последствия циклона, вызванного прохождением тайфуна "Санву", передает "ТВ Центр".

Наиболее пострадал Северо-Курильск. В городе накануне был введен режим ЧС. За сутки там выпало 86% месячной нормы осадков. Подтоплены несколько жилых домов. Разрушены три деревянных моста. Ветер местами достигал 33 метров в секунду. По данным местных властей, ущерб, который принесла непогода, оценивается в десятки миллионов рублей. В восстановительных работах задействовано более 300 человек и 40 единиц техники.

Последствия удара стихии ликвидируют и на Камчатке. Спасатели и коммунальные службы убирают поваленные деревья, расчищают улицы. Как сообщили в региональной МЧС, из-за прохождения циклона дорожное сообщение между населенными пунктами не нарушалось.

"В селах Эсей и Навгай Быстринского района были зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии, которые энергетикам удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В настоящее время небольшой местами умеренный дождь и ветер силой до 20 метров в секунду наблюдается лишь в Усть-Камчатском районе, в остальных районах полуострова без осадков", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.

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