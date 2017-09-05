Врачи из России провели около 70 сложных операций в Сирии за две недели

Теги: В мире сирия россия врач медицина

Российские военные врачи передали сирийским коллегам в Дамаске медицинское оборудование. И за две недели провели около 70 сложных операций. Всего в столицу арабской республики прибыли более десяти наших специалистов.

В реанимационном зале работают сразу две бригады врачей. Российские хирурги проводят сложнейшую операцию, сирийские коллеги им ассистируют. На операционном столе мужчина, пострадавший во время обстрела. Снаряд взорвался в нескольких метрах от него. Сильно повреждено лицо. Российские врачи сейчас делают пластику. Восстанавливают веко - это уникальная операция для Сирии, передает "ТВ Центр".

Поврежденную нижнюю челюсть заменят малой берцовой костью. После того как она приживется, туда имплантируют зубной ряд. Пациент сможет есть и даже говорить как прежде. Сирийским врачам для проведения подобной операции не хватало опыта, да и не до пластической хирургии было в последние годы.

"Шесть лет войны. Порой по 50-60 человек в день поступало раненых, которых нужно было просто спасать, а не заниматься эстетикой. А теперь пришло время наверстывать упущенное. Возвращаться к жизни. Стирать не только из душ память о войне, но и с лиц", - сказал начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Терещук.

Передавать опыт и навыки в Сирию приехали лучшие российские военные врачи. Нейрохирурги, офтальмологи, травматологи. Об этом Владимира Путина попросил лично президент САР Башар Асад. За две недели проведено 70 сложнейших высокотехнологичных операций.

"За моей спиной идет сложное оперативное вмешательство, с использованием российских аппаратов внешней фиксации, которые были переданы сирийской сторон", - сообщил профессор кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинской академии Виталий Маркевич.

Сирийские больницы не могут закупать такие фиксаторы за границей из-за санкций. Как и многое другое оборудование. Микроскопы и микроманипуляторы для сшивания сосудов российские врачи привезли с собой. Ахмеду провели операцию две недели назад. Он уже делает первые самостоятельные шаги.

"Я думал, что потеряю ногу. Полтора года местные врачи пытались сделать все, что могли. Но состояние ухудшалось. Грозила ампутация. А теперь я смогу ходить. Я очень благодарен российским хирургам. Теперь наши врачи тоже умеют делать такие операции", - поблагодарил Ахмед Маруф.

Ахмеду нарастили 12 сантиметров кости и восстановили работу икроножной мышцы. А вот другому пациенту предстоит более долгое лечение. "Вы не поверите, у меня оторвало руку, но хирург из России смог пришить мне ее обратно. Ужасно болит, но я рад этому, потому что я ее чувствую", - сказал Валид Нажад.

Чтобы рука начала двигаться, нужно сшить нервные окончания. В условиях этой больницы провести такую операцию невозможно. Валида готовят к перелету в Россию. Вместе с ним на лечение в Москву и Санкт-Петербург отправятся еще два десятка тяжелых пациентов.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.

Читайте также:

Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

СМИ заявили о гибели 11 жителей в Сирии из-за ударов коалиции США

Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора