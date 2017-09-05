В Чили таксисты заблокировали аэропорт в ходе забастовки против Uber

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В Сантьяго таксисты заблокировали аэропорт из-за конкуренции со стороны онлайн-сервисов. Чтобы прекратить акцию, правоохранителям пришлось применить эвакуаторы. По меньшей мере 15 водителей были арестованы.

Чилийские таксисты на несколько часов заблокировали дорогу в столичный аэропорт Сантьяго. Так они выразили свой протест против онлайновых сервисов вызова такси, передает "ТВ Центр".

На трассе образовалась многокилометровая пробка, и тысячи пассажиров с багажом были вынуждены добираться до воздушной гавани пешком вдоль шоссе. В итоге десятки авиарейсов были задержаны.

На призыв полиции разойтись водители такси не реагировали. Чтобы прекратить акцию, правоохранителям пришлось применить эвакуаторы. По меньшей мере 15 водителей были арестованы.

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