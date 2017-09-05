Скорость ветра в урагане "Ирма" достигла 220 км/ч
Скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане возросла до 220 километров в час. Ему присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных. В настоящее время ураган медленно движется к островам Карибского бассейна.
Максимальная скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане выросла до 220 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.
В понедельник ураган усилился до четвертой категории опасности из пяти возможных. "Ирма" зародилась в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде и в настоящее время медленно движется к островам Карибского бассейна.
В связи с ураганом на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико, а также в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения.
Читайте также:
Саммит в Сямэне завершился сессией в формате "БРИКС плюс"
Биограф Джоли и Питта заявил об их воссоединении
В Уфе ликвидируют последствия мощного ливня
Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии