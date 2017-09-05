Скорость ветра в урагане "Ирма" достигла 220 км/ч

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Скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане возросла до 220 километров в час. Ему присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных. В настоящее время ураган медленно движется к островам Карибского бассейна.

Максимальная скорость ветра в урагане "Ирма" в Атлантическом океане выросла до 220 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов.

В понедельник ураган усилился до четвертой категории опасности из пяти возможных. "Ирма" зародилась в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде и в настоящее время медленно движется к островам Карибского бассейна.

В связи с ураганом на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико, а также в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения.

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