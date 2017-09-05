Южная Корея получит от США многомиллиардные поставки оружия

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Президент Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия и техники Южной Корее, а также снятие ограничений на вес размещенных в Республике боеголовок. Это заявление было сделано на фоне недавних ядерных испытаний Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп дал "принципиальное" согласие на многомиллиардные поставки оружия и военной техники Южной Корее, об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом корейской республики Мун Чжэ Ину.

Также американский лидер одобрил снятие ограничений на вес размещенных в стране боеголовок.

Эти заявления прозвучали на фоне недавних ядерных испытаний КНДР. По данным Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), это испытание стало самым мощным за последнее время.

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