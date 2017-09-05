Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось розыгрышем пранкеров

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Российские пранкеры Вован и Лексус попросили Ларса Айдингера опубликовать в своих социальных сетях письмо от имени Кирилла Серебренникова. По словам пранкеров, они буквально на днях общались с германским актером и он поверил, что говорит с самим режиссером.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попросили германского актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает сайт Вести.ru.

По словам пранкеров, они буквально на днях общались по телефону с Айдингером. В ходе разговора Вован и Лексус убедили актера опубликовать письмо от имени Серебренникова в своих социальных сетях и подчеркнуть, что оно было написано до ареста режиссера, во время пребывания в Берлине.

Ранее Айдингер опубликовал в своем Instagram письмо Серебренникова. Он утверждал, что режиссер отдал ему этот текст и попросил опубликовать, если он будет арестован.

В письме, в частности, сообщается, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову снять некий пропагандистский фильм.

Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных театральной компании "Седьмая студия". По делу также проходят несколько бывших сотрудников компании.

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