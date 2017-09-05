В России снизилось число бедных

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Число россиян, считающих себя бедными, снизилось на 4% по сравнению с показателями прошлого года, и теперь составляют 29% от населения. Плохое материальное положение граждан связано с очередным витком повышения цен и общим ощущением депрессии, отмечают эксперты.

За апрель-июнь 2017 года доля россиян, считающих себя бедными, сократилась с 33% (за аналогичный период 2016 года) до 29%, об этом сообщает газета "Известия".

Самый "оптимистичный" показатель за период с 2000 до 2017 годы был зафиксирован в 2014 году, тогда доля недовольных своим материальным положением россиян составляла 24%.

По мнению экспертов, бедность россиян связана с очередным витком повышения цен и общим ощущением депрессии. Кроме того, эти показатели довольно условны, поскольку во многом люди оценивают свое самоощущение, а не материальное положение. А некоторые просто не хотят признавать свою несостоятельность.

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