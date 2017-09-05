Пхеньян готовит баллистическую ракету для очередного запуска

Теги: В мире кндр запуск ракета

Разведка Южной Кореи заметила передвижение к западному побережью КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и не исключает, что Пхеньян готовится к ее испытанию. Предположительно, запуск произведут 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.

Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана, передает Reuters, ссылаясь на южнокорейские СМИ.

Как рассказали источники в южнокорейской разведке, ракету отправили на запад страны утром 4 сентября. Предположительно, испытания будут проведены 9 сентября по случаю 69-й годовщины образования КНДР.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Сеул заявил, что ядерное испытание угрожает миру и безопасности на Корейском полуострове, и в очередной раз призвал Пхеньян к денуклеаризации и началу диалога. Позднее стало известно, что Южная Корея в ответ на ядерное испытание КНДР провела учения с использованием баллистических ракет.

Читайте также:

Южная Корея получит от США многомиллиардные поставки оружия

Трамп условился с Меркель об усилении давления на КНДР

Путин и президент Южной Кореи осудили действия КНДР

Песков: о войне говорят далекие от КНДР страны

Небензя заявил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове