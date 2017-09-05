Минздрав к 2019 году введет единые стандарты для врачей

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К 2019 году Минздрав планирует ввести единые стандарты для российских врачей. Медикам предложат конкретные действия при лечении различных заболеваний, а также предоставят список медикаментов и методов диагностики.

К началу 2019 года Минздрав предложит российским врачам лечить пациентов по системе клинических рекомендаций. Об этом сообщает газета "Известия".

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", - отметили в Минздраве.

Медикам предложат конкретные действия при лечении различных заболеваний. Кроме того, им предоставят список медикаментов и методов диагностики. Инициатива носит рекомендательный характер, однако в случае спорных ситуаций врач должен объяснить свое отступление от единых правил.

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