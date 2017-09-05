Сбербанк начнет оформлять паспорта и водительские права в своих отделениях

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Сбербанк в 2019 году запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделениях. Это означает, что россияне смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке.

Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников МФЦ, сообщил вице-президент банка Андрей Шаров.

"Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году", - цитирует Шарова ТАСС.

По его словам, тестирование нового проекта будет идти в течение 2018 года, так как это принципиально новая модель обслуживания для банка. "Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов России есть такая потребность", - пояснил Шаров.

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