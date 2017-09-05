При столкновении трех грузовиков на МКАД погиб человек

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На МКАД в районе Гольяново произошло столкновение трех грузовиков, одна машина перевернулась. В результате ДТП погиб человек. В районе ДТП образовалась крупная пробка, движение по внешней стороне МКАД ограничено.

В Москве три грузовых автомобиля столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление ГИБДД по городу.

Инцидент произошел утром в районе 4:30 на 102-м километре МКАД в районе Гольяново. В результате столкновения одна из фур перевернулась.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и специальная техника для перемещения крупногабаритных транспортных средств.

Движение на внешней стороне кольца ограничено. От Рязанского проспекта до Гольяново образовалась крупная пробка.

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