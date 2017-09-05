При столкновении трех грузовиков на МКАД погиб человек
На МКАД в районе Гольяново произошло столкновение трех грузовиков, одна машина перевернулась. В результате ДТП погиб человек. В районе ДТП образовалась крупная пробка, движение по внешней стороне МКАД ограничено.
В Москве три грузовых автомобиля столкнулись на МКАД, один человек погиб, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление ГИБДД по городу.
Инцидент произошел утром в районе 4:30 на 102-м километре МКАД в районе Гольяново. В результате столкновения одна из фур перевернулась.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и специальная техника для перемещения крупногабаритных транспортных средств.
Движение на внешней стороне кольца ограничено. От Рязанского проспекта до Гольяново образовалась крупная пробка.
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